Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 51

Число жертв извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява достигло 51, передает ТАСС.
Согласно информации национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, по меньшей мере 10,3 тыс. человек были эвакуированы из своих домов из-за извержения вулкана. В настоящий момент пострадавшие получают медицинскую помощь.
4 декабря текущего года в провинции Восточная Ява началось извержение вулкана Семеру, который является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится около 130 активных вулканов.