Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 51

Согласно информации национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, по меньшей мере 10,3 тыс. человек были эвакуированы из своих домов из-за извержения вулкана. В настоящий момент пострадавшие получают медицинскую помощь.4 декабря текущего года в провинции Восточная Ява началось извержение вулкана Семеру, который является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится около 130 активных вулканов.