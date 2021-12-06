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  2. Число погибших после извержения вулкана в Индонезии выросло до 22

Число погибших после извержения вулкана в Индонезии выросло до 22

Как минимум 22 человека погибли в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява, еще по меньшей мере 20 числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС.


– Спасатели обнаружили тела погибших. Таким образом, общее число достигло 22, – привел актуальные данные представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий порталу Detik.

Он отметил, что личности пятерых погибших в настоящий момент не установлены.

Ранее представители ведомства сообщили журналистам, что "в результате выброса пепла 4 декабря по меньшей мере 27 местных жителей числятся пропавшими без вести". При этом травмы получили по меньшей мере 50 человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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