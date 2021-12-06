Число погибших после извержения вулкана в Индонезии выросло до 22

– привел актуальные данные представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий порталу Detik.Он отметил, что личности пятерых погибших в настоящий момент не установлены.Ранее представители ведомства сообщили журналистам, чтоПри этом травмы получили по меньшей мере 50 человек.