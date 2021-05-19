За прошедшие двое суток как минимум 38 человек погибли на западе Индии из-за шквалистого ветра и мощных ливней, которые принес тропический циклон «Тауктае», пишет ТАСС.
Местные СМИ уточняли, что как минимум 13 человек погибли в штате Гуджарат, еще не менее 17 – в штате Махараштра.
Ранее стало известно, что в этих штатах из-за циклона были разрушены более 27 тысяч домов суммарно.
«Тауктае» в воскресенье и понедельник прошел вдоль западного побережья Индостана, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 155–165 км/ч порывами до 190 км/ч. Во вторник ночью циклон начал наступать на сушу, постепенно снижая интенсивность. Сейчас «Тауктае» ослаб до состояния циклонного шторма.
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Число погибших из-за циклона «Тауктае» в Индии увеличилось до 38
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