Число погибших из-за циклона «Тауктае» в Индии увеличилось до 38

Местные СМИ уточняли, что как минимум 13 человек погибли в штате Гуджарат, еще не менее 17 – в штате Махараштра.Ранее стало известно, что в этих штатах из-за циклона были разрушены более 27 тысяч домов суммарно.«Тауктае» в воскресенье и понедельник прошел вдоль западного побережья Индостана, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 155–165 км/ч порывами до 190 км/ч. Во вторник ночью циклон начал наступать на сушу, постепенно снижая интенсивность. Сейчас «Тауктае» ослаб до состояния циклонного шторма.