Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек

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Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин.Напомним, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По данным армии Израиля, более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.