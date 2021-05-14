По меньшей мере 115 человек погибло в результате израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов. Ранения различной степени тяжести получили 600 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
Фото: apimages.com
Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин.
Напомним, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По данным армии Израиля, более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
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Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
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