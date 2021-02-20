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  2. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 381 тыс. и превысило 110,38 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 20 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 16:51 мск в субботу в ВОЗ поступили сведения о 110 384 747 инфицированных и 2 446 008 умерших. Число заразившихся увеличилось на 381 841, умерших - на 10 715.

Отмечается, что более 44% случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (168 687), на втором месте - регион Европы (144 799), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 836).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 628 834. Далее следуют Индия (10 977 387), Бразилия (10 030 626), Россия (4 151 984), Великобритания (4 095 273), Франция (3 499 305), Испания (3 121 687), Италия (2 780 882), Турция (2 624 019), Германия (2 378 883), Колумбия (2 212 525) и Аргентина (2 046 795).


По материалам БЕЛТА

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