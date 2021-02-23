В Беларуси утверждена госпрограмма «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы. Она предусматривает рост в 1,5 раза числа организованных туристов и экскурсантов-граждан Беларуси на маршрутах туров в пределах страны по сравнению с 2020 годом, сообщает Минск-Новости.
В Министерстве спорта и туризма отметили: чтобы достичь таких показателей, нужно предпринять ряд мер. Должны работать Государственный кадастр туристических ресурсов Беларуси, Национальный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков Беларуси, реестр субъектов туристической деятельности, реестры экскурсий и туров по Беларуси, трансграничные маршруты. Планируется также разработать и обновить программы экскурсий и туры по Беларуси, включая виртуальные, аудиогиды, трансграничные туристические маршруты. Также нужно уделить внимание планированию отдыха для людей с ограниченными возможностями.
Для развития туристического бизнеса в Беларуси есть потребность в организации профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, в том числе по части обновления программного обеспечения, изготовления бланков свидетельств, разработки методических рекомендаций по подготовке. Важен обмен опытом в сфере туризма внутри страны и с зарубежными партнерами, причем как очно, так и онлайн.
Ожидается, что перечисленные меры увеличат численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, отправленных по маршрутам тура в пределах территории Республики Беларусь, в 1,5 раза в 2025 году по сравнению с 2020-м, приведут к ежегодному росту численности аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков не менее чем на 50 человек, а также расширят ассортимент разработанных и обновленных экскурсий и туров не менее чем на 15 единиц в год.
Фото: БЕЛТА
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Число организованных туристов в Беларуси к 2025 году должно возрасти в 1,5 раза по сравнению с 2020-м
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