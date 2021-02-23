Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Число организованных туристов в Беларуси к 2025 году должно возрасти в 1,5 раза по сравнению с 2020-м

Число организованных туристов в Беларуси к 2025 году должно возрасти в 1,5 раза по сравнению с 2020-м

В Беларуси утверждена госпрограмма «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы. Она предусматривает рост в 1,5 раза числа организованных туристов и экскурсантов-граждан Беларуси на маршрутах туров в пределах страны по сравнению с 2020 годом, сообщает Минск-Новости.


В Министерстве спорта и туризма отметили: чтобы достичь таких показателей, нужно  предпринять ряд мер. Должны работать Государственный кадастр туристических ресурсов Беларуси, Национальный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков Беларуси, реестр субъектов туристической деятельности, реестры экскурсий и туров по Беларуси, трансграничные маршруты. Планируется также разработать и обновить программы экскурсий и туры по Беларуси, включая виртуальные, аудиогиды, трансграничные туристические маршруты. Также нужно уделить внимание планированию отдыха для людей с ограниченными возможностями.

Для развития туристического бизнеса в Беларуси есть потребность в организации профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, в том числе по части обновления программного обеспечения, изготовления бланков свидетельств, разработки методических рекомендаций по подготовке. Важен обмен опытом в сфере туризма внутри страны и с зарубежными партнерами, причем как очно, так и онлайн.

Ожидается, что перечисленные меры увеличат численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, отправленных по маршрутам тура в пределах территории Республики Беларусь, в 1,5 раза в 2025 году по сравнению с 2020-м, приведут к ежегодному росту численности аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков не менее чем на 50 человек, а также расширят ассортимент разработанных и обновленных экскурсий и туров не менее чем на 15 единиц в год.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусские банки в 2020 году пожертвовали свыше 35 миллионов рублей
На торгах 23 февраля белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
ГАИ ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в Минске
В Березино установили распространителя незарегистрированной печатной продукции
Фотофакт. Представители Госсекретариата Совета Безопасности возложили цветы к монументу Победы
Несколько сельскохозяйственных предприятий будут освобождены от погашения задолженности по кредитам
В Березинском районе планируют наладить производство древесного угля и построить цех по переработке рыбной продукции
В Гродно отдали дань памяти советским воинам и партизанам
В Климовичском районе трактор снес стену коровника
Стилист назвала главные ошибки в мужском гардеробе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Две звезды
«Витебская лыжня – 2021» соберет любителей зимних забав в Городке
В прошедшем году белорусские банки направили на благотворительность более 35 миллионов рублей
Артюх: ВНС – это наша победа
Прогноз погоды на 24 февраля: снег, слабый гололед и от -14 °С до +10 °С
Жителей Чехии заставили ходить в двух масках
Диетолог назвала продукты, улучшающие здоровье мужчин
Жена офицера рассказала, как воспитать патриота
В Гомеле оперативники ОБЭП изъяли сигареты на сумму более 43 тысяч рублей
В Польше разбился вертолет
Десять молодых ученых Гомельской области примут участие в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И коротко о культуре…
Головченко: одна из серьезных проблем – высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики
Защитницы Отечества: 7 женщин-героев Великой Отечественной войны
Оловянные солдатики и техника: выставка военных миниатюр открылась в Витебске
Число организованных туристов в Беларуси к 2025 году должно возрасти в 1,5 раза по сравнению с 2020-м
Головченко: невыплата зарплаты – это чрезвычайная ситуация
В Петриковском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин
Артюх: 23 февраля благодарю всех мужчин, которые в острое время проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа
Головченко: темп роста ВВП Беларуси за 2020 год превысил темп роста мировой экономики
Головченко: объем оказанной поддержки пострадавшим от пандемии отраслям – беспрецедентный
В Щучинском районе состоялся Единый день безопасности, организованный сотрудниками МЧС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Советы мужчинам
В январе экспорт пиломатериалов через БУТБ вырос на 27 процентов
Головченко: несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, обеспечена устойчивая работа экономики
Минчанин обманул доверчивых граждан почти на 10 тысяч долларов
Автомобильное топливо в Беларуси с 23 февраля подорожало на 1 копейку
«Севилья» одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании
Культовая группа Daft Punk объявила о завершении музыкальной карьеры
Мобильные посты, передвижные спасательные станции: как готовятся к оттепели и спасению рыбаков-экстремалов специалисты ОСВОДа
Сегодня по нескольким адресам Минска не будет тепла
Червяков о развитии экономики: упор будем делать на максимальном задействовании имеющихся ресурсов
«Ювентус» разгромил «Кротоне» в матче Серии А, Роналду оформил дубль
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
«Проигравших не будет»: объявлен Республиканский конкурс эскизов наградной статуэтки Белорусского фонда мира «Символ мира – Беларусь»
Минэкономики озвучило прогноз роста ВВП в первом квартале 2021 года
Цена на нефть Brent превысила 66 долларов за баррель
Авторы
СКАНИРУЙТЕ