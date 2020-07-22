Число наблюдателей на избирательных участках уменьшат из-за коронавируса

Такое постановление принято на заседании ЦИК, передает БЕЛТА.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина предложила на период проведения нынешней избирательной кампании уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, во время досрочного голосования – до трех:

– Речь идет только о присутствии. Аккредитация наблюдателей не прекращается. Просто на тот момент, когда участок для голосования открывается для организации голосования, председатель комиссии производит отбор по дате подачи документов на аккредитацию и определяет количественный состав наблюдателей.

По словам руководителя ЦИК, если кто-то из наблюдателей выбывает, председатель комиссии должен позвонить наблюдателю, следующему по списку, и пригласить его прийти на избирательный участок.

Лидия Ермошина напомнила, что Минздрав разработал рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования на выборах Президента. В числе рекомендаций – соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями (расстояние не менее 1 м).