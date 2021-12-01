Число летальных исходов из-за COVID-19 в мире за неделю снизилось на 10%

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диагноз COVID-19 за последнюю неделю подтвердили почти у 3,8 млн человек, по меньшей мере 47 тыс. умерли. Заметный рост заболеваемости зафиксирован в Африке (на 93%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 24%). О самом большом количестве подтвержденных диагнозов COVID-19 за семь дней сообщили США, Германия, Великобритания, Россия и Франция. К слову, на Европу приходится 70% случаев заболевания коронавирусом и 61% летальных исходов. На континенте зарегистрирован прирост заболеваемости на 7%, тогда как смертность упала на 2%.В мире продолжает доминировать штамм "дельта". За последние два месяца он зафиксирован в 99,8% анализов. Согласно информации ВОЗ, об омикрон-штамме "поступили сообщения из ограниченного числа стран".