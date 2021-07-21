Число лесных пожаров в Карелии снизилось до 33

Число пожаров, охвативших леса Карелии, снизилось до 33, передает ТАСС.
– На данный момент на территории Республики Карелия действуют 33 лесных пожара, площадь активного горения – 54,1 га, – уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.
Недалеко от населенного пункта Найстенъярви пожар охватил территорию в 5 га. Борются с возгоранием 286 человек с использованием 54 единиц техники. Также в тушении пожара задействованы два пожарных поезда и авиация, сбросившая 500 тонны воды.
До этого было известно о 38 лесных пожарах, охвативших территорию Карелии в 7110 га. Локализовано 15 возгораний на площади 1 001 га. Из населенных пунктов, находящихся вблизи лесных пожаров, эвакуировано 600 граждан. До 31 июля в республике действует режим ЧС.
Фото: pixabay.com
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