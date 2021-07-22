С 2015 года в стране более чем в два раза стало больше интернет-магазинов, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказала во время пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
– Количество интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось на 14 тыс. – более чем в 2 раза. Что касается первого полугодия 2021 года, их стало больше на 5,7%, и общее число составило почти 27 тыс. Из них более половины являются собственностью индивидуальных предпринимателей, 47% – юридических лиц. Это хорошие возможности для малого и среднего предпринимательства. Некоторые интернет-магазины специализируются на конкретных товарах, некоторые предлагают универсальный ассортимент, – пояснила специалист.
Удельный вес интернет-магазинов в розничном товарообороте с 2015 года вырос более чем в 2 раза и в 2020-м составил 5,4%. Хорошие результаты наблюдаются и в этом году. Представитель МАРТ добавила, что развитие данной сферы обусловлено и влиянием пандемии.
Фото: pixabay.com
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Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза
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