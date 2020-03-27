Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 462 тысячи человек, США вышли на первое место по количеству зараженных

По состоянию на утро 26 марта количество зараженных новым коронавирусом составило в мире 462 684, скончались 20 834 человека, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.





За последние сутки в мире зарегистрировано более 49 тыс. новых случаев инфицирования и 2401 летальный исход, пишет ТАСС.

На Европейский регион приходится 250 287 и 13 950 случаев соответственно.

США вышли на первое место в мире по числу зараженных, пишет The New York Times.





По данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество зараженных достигло 82 404 человек.