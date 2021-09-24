Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Число госпитализированных в результате ЧП на Эльбрусе достигло 14

Число госпитализированных в результате ЧП на Эльбрусе достигло 14

В настоящее время 14 из 18 спасенных на Эльбрусе альпинистов доставлены в медицинские учреждения, передает РИА Новости.


– По состоянию на шесть утра пятницы в республиканскую клиническую больницу Нальчика госпитализированы 14 человек, – уточнил информацию источник агентства в экстренных службах.

Он также отметил, что зарегистрированная туристическая группа, в состав которой входили 23 человека, попала в шторм на высоте 5,4 километра при восхождении на Эльбрус.

– Порывы ветра достигали 60–70 метров в секунду при температуре воздуха до минус 20 градусов, видимость из-за сильного мокрого снега составляла не более одного метра, – сказал собеседник РИА Новости.

Сегодня к подножию Эльбруса в течение дня спустят тела трех из пяти погибших.

Фото: РИА Новости
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы