Число госпитализированных в результате ЧП на Эльбрусе достигло 14

В настоящее время 14 из 18 спасенных на Эльбрусе альпинистов доставлены в медицинские учреждения, передает РИА Новости.
– По состоянию на шесть утра пятницы в республиканскую клиническую больницу Нальчика госпитализированы 14 человек, – уточнил информацию источник агентства в экстренных службах.
Он также отметил, что зарегистрированная туристическая группа, в состав которой входили 23 человека, попала в шторм на высоте 5,4 километра при восхождении на Эльбрус.
– Порывы ветра достигали 60–70 метров в секунду при температуре воздуха до минус 20 градусов, видимость из-за сильного мокрого снега составляла не более одного метра, – сказал собеседник РИА Новости.
Сегодня к подножию Эльбруса в течение дня спустят тела трех из пяти погибших.
Фото: РИА Новости