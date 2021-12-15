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  2. Число госпитализированных с отравлением детей в Туве достигло 103

Число госпитализированных с отравлением детей в Туве достигло 103

Число детей, доставленных в медучреждения после отравления в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус", возросло до 103, пишет ТАСС.


– 103 ребенка [в больнице]. Состояние с положительной динамикой, – рассказали агентству в Минздраве Тувы.

В ночь на 14 декабря врачи госпитализировали в медучреждения 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Отмечалось, что всего недомогание почувствовали 79 воспитанников корпуса. Следователи полиции возбудили уголовное дело после массового отравления по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Согласно информации Роспотребнадзора, по результатам первых проверок были обнаружены грубые нарушения процесса приготовления блюд и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Установлено, что поставляет продукты в учреждение индивидуальный предприниматель, договор с которым заключен в сентябре нынешнего года. При проверке ИП не смог предоставить соответствующие документы на поставленную продукцию, которая свидетельствует о ее надлежащем качестве.

Школа-интернат закрыта на карантин. Учебный процесс проходит в дистанционном режиме.

Фото: ТАСС
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