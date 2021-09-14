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  2. Число госпитализированных после крушения самолета в Иркутской области возросло до 11

Число госпитализированных после крушения самолета в Иркутской области возросло до 11

Женщина, ранее отказавшаяся от помощи медиков после жесткой посадки пассажирского воздушного судна L-410 в Иркутской области в ночь на 13 сентября, недавно обратилась к специалистам. В общей сложности количество госпитализированных достигло 11. Это следует из информации пресс-службы правительства региона, передает ТАСС.


До этого было известно, что из 12 пострадавших 10 –в медицинском учреждении. В тяжелом состоянии – четверо, трое из них бортом санавиации доставлены в областную больницу в Иркутске. У шести состояние оценивается как средней степени тяжести, двое из них могут быть выписаны в скором времени. Оставшиеся четверо будут находиться под наблюдением трое суток, их могут отправить в Иркутск.

– В районной больнице в настоящее время восемь человек. Вчера в стационаре было семь человек, а сегодня обратилась в больницу женщина, которая первой отказалась от госпитализации. Ее сегодня госпитализировали, состояние удовлетворительное, – приводит слова источника ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что среди пациентов районной больницы один человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще семь пострадавших в состоянии разной степени тяжести.

В Иркутской областной больнице пребывают три человека, ухудшения их состояния не наблюдается. Пострадавшие обследуются, двое находятся в стабильном состоянии в реанимации, один в стационаре. 

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
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