Число электромобилей в Беларуси выросло до четырех тысяч, увеличилось и количество электробусов на маршрутах

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За январь – июнь 2021 г. в республику ввезли 2112 электромобилей – это больше, чем за весь 2020-й (1810 машин). Объем потребления электроэнергии зарядными станциями для таких авто за 5 месяцев составил 3,8 млн кВт/ч, что на 23% больше, чем за такой же период 2020 года.Обновление парка городского электрического транспорта способствует сокращению вредных выбросов в окружающую среду. По городским маршрутам курсируют более сотни электробусов. Расширение их сети регулируется Комплексной программой развития электротранспорта. К концу 2025 г. в общем количестве городского пассажирского транспорта доля электрического может приблизиться к 43%.Ведущие страны мира нацелены на глобальную электрификацию транспорта. В прошлом году на планете продали более трех миллионов электрокаров. В сумме на дорогах их больше чем десять миллионов единиц. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году мировой парк электромобилей может вмещать уже 145 млн единиц. А доля электробусов к этому времени, по оценкам международных исследовательских центров, увеличится до 30 %.