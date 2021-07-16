Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Число электромобилей в Беларуси выросло до четырех тысяч, увеличилось и количество электробусов на маршрутах

Число электромобилей в Беларуси выросло до четырех тысяч, увеличилось и количество электробусов на маршрутах

О том, что количество электромобилей в стране увеличилось до четырех тысяч, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время сегодняшнего открытия Дня электротранспорта в парке «Великий камень». Такая информация опубликована в Telegram-канале «Минэнерго Официальный».

Архивное фото

За январь – июнь 2021 г. в республику ввезли 2112 электромобилей – это больше, чем за весь 2020-й (1810 машин). Объем потребления электроэнергии зарядными станциями для таких авто за 5 месяцев составил 3,8 млн кВт/ч, что на 23% больше, чем за такой же период 2020 года.

Обновление парка городского электрического транспорта способствует сокращению вредных выбросов в окружающую среду. По городским маршрутам курсируют более сотни электробусов. Расширение их сети регулируется Комплексной программой развития электротранспорта. К концу 2025 г. в общем количестве городского пассажирского транспорта доля электрического может приблизиться к 43%.

Ведущие страны мира нацелены на глобальную электрификацию транспорта. В прошлом году на планете продали более трех миллионов электрокаров. В сумме на дорогах их больше чем десять миллионов единиц. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году мировой парк электромобилей может вмещать уже 145 млн единиц. А доля электробусов к этому времени, по оценкам международных исследовательских центров, увеличится до 30 %.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Продолжают тонуть дети: девочка в Борисове и мальчик в Гомеле
МВД: белорусские организации и учреждения сегодня получили письма о минировании
В Токио запустили гигантский воздушный шар в форме головы
Число электромобилей в Беларуси выросло до четырех тысяч, увеличилось и количество электробусов на маршрутах
В Бельгии из-за наводнения погибли 12 человек
Биржевой товарооборот Беларуси и России в этом году вырос в два раза
Число жертв наводнений в Германии выросло до 94
Шпаковский – о новом проекте Конституции: я согласен, но есть ряд замечаний
В деревне Черничное Кобринского района удалось потушить пожар и спасти из огня человека благодаря счастливой случайности
Дмитрий Мезенцев подарил Библию архиепископу Витебскому и Оршанскому
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Радостные новости, золотые вести
Лавров: ситуация в Афганистане стремительно деградирует
В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Оранжевый уровень опасности объявлен на 17 июля в Беларуси из-за жары
Концертом и лазерным шоу откроют четвертый Восточный мост ко Дню освобождения Гродно
Шпаковский: Беларусь всегда будет занимать особое место в системе польской внешней политики
Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет 21 июля
Эйфелева башня с 16 июля вновь откроется для посетителей
Связи между Беларусью и Россией в масштабах Союзного государства должны укрепляться – Мезенцев
Шпаковский прокомментировал поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Врач предупредил о снижении иммунитета после вакцинации от коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В связи с утратой авторитета
В Минской области за сутки мотоциклисты совершили 37 правонарушений
Завтра примут военную присягу студенты-аграрии, которые в этом году впервые получили возможность проходить службу в резерве на летних каникулах
Уникальные музейные проекты открыли День Союзного государства на «Славянском базаре» в Витебске
Каранкевич: первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора
Как работает оперативно-дежурная служба РУВД?
В Афганистане погиб фотожурналист – лауреат Пулитцеровской премии
Тревожное лидерство: почему Витебскую область все жестче атакует борщевик?
Зампредседателя ГПК 17 июля проведет прямую телефонную линию
Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 80
Фотофакт. На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прошла жеребьевка III Международного танцевального проекта "DREAM DANCE FEST"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Короли навозных куч
За сутки в лесах Беларуси заблудились четыре человека
В Токио с COVID-19 госпитализировали члена олимпийской сборной Нигерии
Будет жарко: молодежь со всей страны зажжет на ХХX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»
Паспорт, врачебный осмотр и отсутствие побочных явлений после укола — наш корреспондент вакцинировался от COVID-19
БГУИР наградит абитуриентов в первый день подачи документов
В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке теракта
Умер бывший гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров
В Беларуси намолочены первые 200 тысяч тонн зерна
Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе
В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Торжество красоты и гармонии
В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ
Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о формате консультаций по Афганистану
Падение с высоты, горение, автомобильные трюки и под водой: главный постановщик трюков «Беларусьфильма» — о том, как готовятся сложнейшие сцены
Авторы