Чихание не является симптомом инфекции, поэтому не нужно сразу же приступать к каким-то серьезным мерам по ограничению ее распространения. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали медики.
– Чихание наступает при раздражении специфических нервных окончаний. При этом оно может возникнуть рефлекторно при физическом или химическом раздражении, – сказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам специалиста, при попадании пыльцы, пыли или запаха в носовую полость, содержащую слизь, ворсинки своим движением начинают удалять раздражителей, причем этот процесс чаще всего происходит без чихания.
– Но если раздражение сильное, то даже без инфекционного процесса возникает сильный толчок и выход вот этого содержимого. Это как раз и есть защитный процесс, – добавил Андрей Продеус.
– Чихание вообще не признак инфекции, – еще раз обратила внимание врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Чихание – обязательный признак инфекции? Ответили врачи
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