Известная рок-исполнительница Юлия Чичерина вызвана в службу уголовного розыска российского города Клин. Об этом сказано в повестке о вызове певицы в полицию, с текстом которой ознакомился корреспондент ТАСС.
«Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ («Порядок вызова на допрос». – Прим. ТАСС) вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. <...> При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт», – говорится в повестке. При этом причина вызова не уточнена.
В пресс-службе Чичериной рассказали ТАСС, что сейчас певица находится не в России, в связи с чем явиться в уголовный розыск Клина в обозначенный день не смогла. Также в пресс-службе отметили, что информация, приведенная в повестке, корректна, однако давать развернутый комментарий по ситуации не стали. Было сообщено, что он появится после 3 января.
Фото: архив ТАСС
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Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск
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