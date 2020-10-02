Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе, но смогла выбраться из-под него невредимой. Об этом пишет ТАСС.
– Она выбралась из обстрела. Жива-здорова, с ней все в порядке, – уточнил директор певицы Ларион Колесов.
Сама Чичерина, приехавшая в Нагорный Карабах выступать, в комментарии WarGonzo рассказала, что «чувствует себя отлично, цела и не ранена». По ее словам, атаковали мост, сработала воздушная тревога.
Напомним, ранее сообщалось, что певица с мужем попали под обстрел на пути к Степанакерту и что они спрятались в укрытии за 40 км от города.
Фото из Instagram певицы
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Чичерина выбралась из-под обстрела без ранений
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