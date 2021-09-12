Chevrolet представила новую модификацию пикапа Silverado

Внедорожный Silverado отличает другая передняя часть кузова, на которой инженеры разместили массивную решетку радиатора нового дизайна. Передок транспортного средства выделяется более низким расположением передней оптики, а также новыми дневными ходовыми огнями интегрированным в решетку с анимированной функциями "приближения" и "удаления".Среди других особенностей машины называют стальной передний бампер со съемными торцевыми заглушками, который позволяет Silverado ZR2 увеличить угол въезда до 31,8 градуса. Бампер сзади тоже усилен, а патрубки выпускной системы поджаты, чтобы не цеплять препятствия. Грузовик выделяется крюками для буксировки красного цвета, черной вставкой на капоте, шильдиками ZR2, а также 18-дюймовыми колесами, обутыми во внедорожную резину диаметром 33 дюйма.Пикап доступен в трёх цветовых решениях: "темный ясень", "песчаная дюна" и ярко-синий "металлик". Транспортное средство оснащено дополнительной защитой днища, регулируемыми амортизаторами Multimatic DSSV с перенастроенными пружинами и раздвоенной выхлопной системой. Новые пружины и многоклапанные амортизаторы поставили на Silverado впервые. По заявлению производителя, они позволят улучшить амплитуду работы подвесок.Интерьер Silverado ZR2 выполнен из черной и серой кожи. Ее дополняют темно-серебристые детали оформления под карбон. В салоне пикапа стоит новая передняя панель с цифровой приборкой диагональю 12,3 дюйма; 13,4-дюймовая мультимедийная система с сенсорным экраном и голосовым помощником Google. Для тех, кто закажет версию High Country, будет доступен трассовый автопилот Super Cruise, способный к самостоятельным перестроениям и работе с прицепом.В моторной гамме ZR2 присутствуют двигатель V8 объемом 6,2 литра, отдача которого составляет 426 лошадиных сил и 624 Нм. Агрегат сочетается с 10-диапазонной автоматической трансмиссией. Кроме того, пикап оборудовали электронными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также ездовым профилем Terrain Mode для рок-кроулинга в одну педаль. Для всех комплектаций теперь стандартны автоматический дальний свет, система экстренного торможения и помощь удержания в полосе.Фото: скриншот видео