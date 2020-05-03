Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Четырьмя матчами завершится седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу

Четырьмя матчами завершится седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня завершится седьмой тур чемпионата страны по футболу. Состоятся матчи «Белшина» — «Динамо» (Брест) (начало в 14.00), «Витебск» — «Славия» (16.00), БАТЭ — «Неман» (18.00) и «Шахтер» — «Ислочь» (20.00).

Фото: vk.com/fcshakhterby

Центральный поединок дня и всего тура, пожалуй, состоится в Солигорске, где схлестнутся команды, по итогам прошлого чемпионата занявшие третье и пятое места соответственно. «Ислочь», которая неплохо провела предыдущий отрезок текущего турнира (четыре победы в шести матчах), на данный момент идет на третьем месте и в случае сегодняшней виктории поднимется на второе. Но обыграть «Шахтер» «волкам» будет сложно. Да, на старте ЧБ он заметно пробуксовывал и сейчас занимает лишь двенадцатое место. Однако в состоявшемся несколько дней назад ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» «горняки» доказали, что являются грозной силой. Уступая 0:2 после первой половины игры (и 0:4 по сумме двух встреч), подопечные Юрия Вернидуба за один тайм едва не совершили невероятный камбэк. Они выиграли матч со счетом 4:2, но брестское «Динамо» все же шагнуло в финал по правилу выездного гола.

Брестчане, кстати, провели шеституровый отрезок чемпионата даже несколько хуже, чем «Шахтер». Имея всего семь очков, они сейчас занимают лишь третье место с конца. Но сегодня, кажется, должны несколько поправить свое турнирное положение. Ведь в соперниках у действующего чемпиона будет бобруйская «Белшина», которая еще не познала вкуса побед и замыкает таблицу всего с двумя баллами.

Весьма любопытно будет понаблюдать и за соперничеством в Борисове, где БАТЭ примет «Неман». Борисовчане, впервые в истории начавшие чемпионат страны с двух поражений, в дальнейшем пришли в себя и вот уже на протяжении четырех туров подряд исправно пополняют очковую копилку (три победы, одна ничья). Да и выход в финал Кубка, оформленный на этой неделе, также явно должен вдохновить подопечных Кирилла Альшевского. Однако «Неман» — крепкий орешек, который традиционно доставляет БАТЭ проблемы. 

Поединок «Витебск» — «Славия» имеет наиболее скромную афишу из всех сегодняшних, но это отнюдь не говорит о том, что за этим матчем не стоит последить. На старте турнира обе команды уже успели преподнести несколько сенсаций и, главное, показывали весьма качественный футбол. 

Первые матчи седьмого тура состоялись позавчера и вчера. РЦОР-БГУ, наконец, прервал серию неудач, обыграв «Смолевичи» (2:0). «Торпедо-БелАЗ» в сверхрезультативном матче взяло верх над «Минском» (5:2). «Рух» и «Городея» поделили очки (1:1). А минское «Динамо» сенсационно уступило «Слуцку» (1:2).

Именно «Слуцк» неожиданно для многих сейчас и возглавляет турнирную таблицу, набрав шестнадцать очков. «Торпедо-БелАЗ» имеет четырнадцать баллов. У «Ислочи» и РЦОР-БГУ — по двенадцать. У БАТЭ, «Витебска» и «Городеи» — по десять. У «Руха», «Минска» и минского «Динамо» — по девять. У «Немана» и «Шахтера» — по восемь. У «Славии» и брестского «Динамо» — по семь. А в зоне вылета идут «Смолевичи» и «Белшина», имеющие три и два очка соответственно.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Пожар в одном из общежитий Слуцка: эвакуированы 93 человека
Прогноз погоды на 4 мая: кратковременные дожди, местами грозы и до +21 °С
В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
Районный «Парк славы» создают под Могилевом
Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в пять раз меньше, чем от алкоголя
Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии
На Гомельщине молодежь ежедневно приносит лекарства и продукты пенсионерам
Житель Кобрина обнаружил боеприпас времен войны на своем участке
Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
Профсоюзы Брестчины помогают медикам и поощряют людей труда
мнение
Вадим Гигин
Первомайские зарницы пандемии
Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает
Лукашенко: главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии
Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Лукашенко
Заготовку плазмы крови вылечившихся от COVID-19 планируют начать в Бресте
Четырьмя матчами завершится седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу
В Перу произошло землетрясение
Гродненским врачам, наблюдающим амбулаторных пациентов с COVID-19, выданы служебные мобильники, чтобы медики всегда были на связи
В годы оккупации в Лиде активно действовали подпольщики. Многие из них и пожить-то толком не успели...
Лучшая шахматистка Беларуси Анастасия Зезюлькина о радости материнства, планах на будущее и «китайских ничьих»
Первым делом самолеты. Рассказываем о том, как проводят выходные ребята из могилевского аэроклуба
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Больничная касса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ