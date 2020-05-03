Четырьмя матчами завершится седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня завершится седьмой тур чемпионата страны по футболу. Состоятся матчи «Белшина» — «Динамо» (Брест) (начало в 14.00), «Витебск» — «Славия» (16.00), БАТЭ — «Неман» (18.00) и «Шахтер» — «Ислочь» (20.00).
Фото: vk.com/fcshakhterby
Центральный поединок дня и всего тура, пожалуй, состоится в Солигорске, где схлестнутся команды, по итогам прошлого чемпионата занявшие третье и пятое места соответственно. «Ислочь», которая неплохо провела предыдущий отрезок текущего турнира (четыре победы в шести матчах), на данный момент идет на третьем месте и в случае сегодняшней виктории поднимется на второе. Но обыграть «Шахтер» «волкам» будет сложно. Да, на старте ЧБ он заметно пробуксовывал и сейчас занимает лишь двенадцатое место. Однако в состоявшемся несколько дней назад ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» «горняки» доказали, что являются грозной силой. Уступая 0:2 после первой половины игры (и 0:4 по сумме двух встреч), подопечные Юрия Вернидуба за один тайм едва не совершили невероятный камбэк. Они выиграли матч со счетом 4:2, но брестское «Динамо» все же шагнуло в финал по правилу выездного гола.
Брестчане, кстати, провели шеституровый отрезок чемпионата даже несколько хуже, чем «Шахтер». Имея всего семь очков, они сейчас занимают лишь третье место с конца. Но сегодня, кажется, должны несколько поправить свое турнирное положение. Ведь в соперниках у действующего чемпиона будет бобруйская «Белшина», которая еще не познала вкуса побед и замыкает таблицу всего с двумя баллами.
Весьма любопытно будет понаблюдать и за соперничеством в Борисове, где БАТЭ примет «Неман». Борисовчане, впервые в истории начавшие чемпионат страны с двух поражений, в дальнейшем пришли в себя и вот уже на протяжении четырех туров подряд исправно пополняют очковую копилку (три победы, одна ничья). Да и выход в финал Кубка, оформленный на этой неделе, также явно должен вдохновить подопечных Кирилла Альшевского. Однако «Неман» — крепкий орешек, который традиционно доставляет БАТЭ проблемы.
Поединок «Витебск» — «Славия» имеет наиболее скромную афишу из всех сегодняшних, но это отнюдь не говорит о том, что за этим матчем не стоит последить. На старте турнира обе команды уже успели преподнести несколько сенсаций и, главное, показывали весьма качественный футбол.
Первые матчи седьмого тура состоялись позавчера и вчера. РЦОР-БГУ, наконец, прервал серию неудач, обыграв «Смолевичи» (2:0). «Торпедо-БелАЗ» в сверхрезультативном матче взяло верх над «Минском» (5:2). «Рух» и «Городея» поделили очки (1:1). А минское «Динамо» сенсационно уступило «Слуцку» (1:2).
Именно «Слуцк» неожиданно для многих сейчас и возглавляет турнирную таблицу, набрав шестнадцать очков. «Торпедо-БелАЗ» имеет четырнадцать баллов. У «Ислочи» и РЦОР-БГУ — по двенадцать. У БАТЭ, «Витебска» и «Городеи» — по десять. У «Руха», «Минска» и минского «Динамо» — по девять. У «Немана» и «Шахтера» — по восемь. У «Славии» и брестского «Динамо» — по семь. А в зоне вылета идут «Смолевичи» и «Белшина», имеющие три и два очка соответственно.
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Четырьмя матчами завершится седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу
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