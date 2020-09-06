Четырьмя матчами закрылся 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге

Ключевой поединок, безусловно, игрался сегодня вечером в Гомеле, где схлестнулись местная одноименная команда и столичный клуб «НФК Крумкачы». Оба коллектива идут в верхней части турнирной таблицы и не без оснований претендуют на повышение в классе. А потому матч был, образно говоря, за шесть очков.Хозяева поля смотрелись неплохо и, если исходить из количества созданных опасных эпизодов, пожалуй, могли рассчитывать хотя бы на ничью. Но у них были явные проблемы в завершающей стадии атак. А вот «вороны» два из своих моментов реализовали. Отличились Никита Рочев (54-я минута) и Руслан Лисакович (90+3). Гости победили – 2:0.Этот результат явно сильно расстроил «Гомель». Тем более что два других основных конкурента в борьбе за зону высшей лиги, речицкий «Спутник» и гомельский «Локомотив», которые проводили свои встречи 16-го тура накануне, побед добились. Команда из Речицы обыграла микашевичский «Гранит» – 1:0. А «железнодорожники» разгромили новополоцкий «Нафтан» – 5:1.Еще один вчерашний поединок, в котором встречались «Ошмяны-БГУФК» и пинская «Волна», завершился сверхрезультативной ничьей – 5:5.А сегодня, кроме матча «Гомель» – «НФК Крумкачы», еще были сыграны три встречи. Светлогорский «Химик» и дзержинский «Арсенал» поделили очки – 2:2. «Слоним-2017» и «Лида» также не смогли выявить победителя – 0:0. А «Сморгонь» уступила в родных стенах «Орше» – 0:1.Турнирную таблицу возглавляет «Спутник», имеющий на своем счету 34 очка. Далее в группе лидеров последовательно идут «НФК Крумкачы» (29), «Арсенал» (28), «Локомотив» (26), «Гомель» (23) и «Сморгонь» (23).