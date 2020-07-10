Четырехметровый питон задушил 13-летнего мальчика

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Мальчику нравились пресмыкающиеся, и в свободное время он часто ловил змей и варанов. Увидев на берегу реки большого питона, он взял его за голову. В ответ змея обвилась вокруг его шеи и начала душить.Друг ребенка пробовал помочь, но не сумел справиться с животным. Приятель побежал звать на помощь, а когда возвратился, увидел, что его друг мертв., – сообщил представитель полиции.