Четыре иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории нашей страны. Такая информация опубликована на официальном сайте Министерства информации.
«Ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации на территории Беларуси Министерством информации исключены из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к распространению в Беларуси, иностранные телевизионные СМИ: IQ HD, «ЖИВИ!», «Спорт 1» и «Спорт 2», – сообщили в ведомстве.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1120
Четыре иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter