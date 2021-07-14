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Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства

Четыре грузинских канала "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на сутки и требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после того, как противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси избили журналистов, работавших на протестной акции 5 июля, а оператор "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава скончался. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Грузия.


– "В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников" – с таким лозунгом четыре телеканала на 24 часа приостановили вещание. На экранах телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на черном фоне появились имена 53 журналистов и операторов, которые пострадали в результате беспорядков в грузинской столице 5 июля, – сказано в сообщении.

Похороны телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лашкаравы, смерть которого и подняла новую волну протестов в Тбилиси, состоялись во вторник, 13 июля. Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения на акции в поддержку секс-меньшинств, нашли мертвым утром 11 июля в его доме. Его смерть потрясла все грузинское сообщество. В тот же день прошел массовый митинг у здания парламента с требованием отставки правительства, который был продолжен и в понедельник. 

Участники протестов решили, что заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, породило агрессию в адрес секс-меньшинств. 

Точная причина смерти оператора еще не установлена, но протестующие думают, что смерть связана с тем, что государство не сумело его защитить. Министерство внутренних дел страны 12 июля сообщило, что Лашкарава мог умереть из-за передозировки наркотическими веществами. 

Ранее МВД Грузии опубликовало запись с уличных камер видеонаблюдения, где видно, как Лашкарава возвращается домой: кажется, что он нетрезв. На видео заметно, что он еле держится на ногах. 

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. На это плохо отреагировали защитники традиционных ценностей: с самого утра они стали собираться на городском проспекте Руставели. Далее они направились к зданию парламента, где самые агрессивные граждане стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более пятидесяти представителей СМИ. По делу об избиении журналистов были задержаны двадцать человек. 

Фото: ria.ru
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