Четыре футболиста «Руха» попали в символическую сборную 17-го тура ЧБ

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» опубликовала символическую сборную 17-го тура чемпионата страны.

Любопытно, что в команду недели попали сразу четыре игрока брестского «Руха», который буквально уничтожил минский «Энергетик-БГУ» (8:1) – это защитники Александр Мигунов и Артем Рахманов, а также полузащитники Артем Концевой и Денис Гречихо.





«Ветеранами» символической сборной уже можно называть Николу Антича и Виталия Лисаковича из солигорского «Шахтера». Сербский защитник включен в число лучших по итогам тура пятый раз, белорусский форвард – шестой.