Четыре электронные ярмарки вакансий пройдут 29 декабря в Беларуси

Четыре региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 29 декабря на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Столинского района пройдет с 10:00 до 12:00. В мероприятии планируют принять участие ГУК «Столинская районная клубная система», ДЮСШ г. Столина, КСУП «Ворони», КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ», ОАО «Горынский комбинат строительных материалов», УЗ «Столинская центральная районная больница», филиал Столинского райпо «Горкоопторг», филиал райпо «Общепит», филиал «АП № 12 г. Столина», Столинская районная ветеринарная станция и ГУСП «Столинская ПМК-24».

В электронной ярмарке вакансий Барановичского района, проведение которой запланировано с 10:00 до 11:00, предполагается участие двух нанимателей. ОАО «Птицефабрика «Дружба» – одно из крупнейших предприятий в стране по выращиванию цыплят бройлеров и производству высококачественного куриного мяса и продукции из него, представляющее собой законченный цикл производства. Соискателям будет предложено 44 вакансии: бригадир производственной бригады, ветеринарно-санитарный врач, водитель автомобиля, грузчик, дезинфектор, животновод, зоотехник, инженер-механик, инженер-технолог, кладовщик, кухонный рабочий, машинист автокрана, обработчик птицы и др. В свою очередь, ОАО «Агрокомбинат «Мир» готово предложить 28 рабочих мест: предприятию требуются главный агроном, главный бухгалтер, заведующий складом, инженер по горюче-смазочным материалам, кладовщик, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, оператор машинного доения, слесарь-сантехник и др.

Электронная ярмарка вакансий Докшицкого района, которая пройдет с 11:00 до 12:00, предназначена в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Варианты трудоустройства предложат Докшицкая центральная районная больница (требуются врач-специалист, инженер по охране труда, медицинская сестра, психолог, санитар, фельдшер, фельдшер-лаборант), ГУ «Санаторий «Боровое» (требуются врач-специалист, медицинская сестра, начальник отдела маркетинга, официант, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, специалист по организации закупок) и Докшицкий хлебозавод (требуются слесарь-ремонтник и экономист).

С 11:00 до 12:00 запланировано проведение электронной ярмарки вакансий в Речицком районе, однако предварительной информации об участниках мероприятия не предоставлено.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.