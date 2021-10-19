Четыре электронные ярмарки вакансий пройдут 19 октября в Беларуси

Четыре региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 19 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Кобринского района пройдет с 10:00 до 11:00. В мероприятии примут участие: кондитерское предприятие ООО «ЛОДИСС» (в ассортименте – более 100 наименований пряников, печенья и мучных сладостей; требуются грузчик, пекарь, тестовод), ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (градообразующее предприятие, производственные мощности которого позволяют перерабатывать до 500 тонн молока в сутки, на долю предприятия приходится 8 процентов переработанного молока в области и до 2 процентов в общем масштабе страны; требуется инженер по автоматизированным системам управления производством), а также столичные УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска» и ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова».

В это же время состоится электронная ярмарка вакансий в г.п. Зельва. Участники – Зельвенская центральная районная больница (25 вакансий), филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (15 вакансий), Зельвенский физкультурно-оздоровительный спортивный центр (3 вакансии), Зельвенский межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций (2 вакансии) и столичное ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова.

Электронная ярмарка вакансий для женщин города Могилева пройдет с 10:00 до 12:00. Варианты трудоустройства предложат Могилевская областная детская больница (требуются врач-специалист и медицинская сестра), ОАО «Зенит» (22 вакансии – заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов, инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-технолог, исполнитель художественно-оформительских работ, контролер измерительных приборов и специального инструмента, контролер на контрольно-пропускном пункте, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, лаборант химического анализа и др.), ОАО «Ольса» (105 вакансий), ОАО «Лента» (21 вакансия) и Могилевский филиал РУП «Белпочта» (приглашает на работу почтальона).

Еще одна электронная ярмарка вакансий должна пройти с 10:00 до 12:00 в Мозырском районе. Состав участников предварительно не озвучен.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранится.