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Четыре электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 10 июня в Беларуси

Четыре региональные электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 10 июня на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.


Электронная ярмарка вакансий Костюковичского района пройдет с 10:00 до 12:00. Ее участниками станут три организации. ГЛУ «Костюковичский лесхоз» предложит 25 свободных рабочих мест: учреждению требуются бухгалтер, вальщик леса, водитель автомобиля, водитель погрузчика, инженер по охране и защите леса, лесник, мастер леса, машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины, тракторист. Централизованная клубная система Костюковичского района приглашает на работу аккомпаниатора, дирижера, концертмейстера, культорганизатора, методиста, руководителя студии, коллектива, хормейстера. Костюковичский филиал «Автопарк № 8» ОАО «Могилевоблавтотранс» располагает 11 вакансиями – кадровая служба приглашает водителя автомобиля, слесаря по ремонту автомобилей, электрогазосварщика.

В Оршанском районе электронная ярмарка вакансий также пройдет с 10:00 до 12:00. Заблаговременно участие местных предприятий на сайте не обозначено, зато за кадры намерена побороться Поставская центральная районная больница. Учреждению здравоохранения требуются врач-специалист, машинист воздухоразделительных установок, медицинская сестра, психолог, санитар, фельдшер, фельдшер-лаборант.

Электронная ярмарка вакансий Борисовского района состоится в период с 11:00 до 13:00. Заявлено участие трех организаций. Одна из них – ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» – представит 10 вакансий. На предприятие требуются литейщик на машинах для литья под давлением, машинист крана, машинист экструдера, оператор металлорежущих станков-автоматов, оператор станков с программным управлением, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, фрезеровщик, шлифовщик, штамповщик, электрогазосварщик. Кроме того, в ярмарке запланировано участие ОАО «Борисовдрев» и ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».

Самой представительной в четверг станет электронная ярмарка вакансий в Минске, которая  пройдет с 10:00 до 12:00. В мероприятии примут участие ГП «Минсктранс» (один филиал), ГП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», РУП «Белмедпрепараты», РУП «Белсоюзпечать», СМУ-1 «Минскметрострой» и др. Соискателям будет предложено более 600 свободных рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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