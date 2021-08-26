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  2. Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в штате Вашингтон

Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в штате Вашингтон

Четыре человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы и поджогов в округе Бентон (штат Вашингтон). Об этом информирует местное отделение телеканала CBS.


Первые сообщения о стрельбе и поджогах поступили утром 25 августа из населенного пункта Финли. На месте происшествии полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и два горящих дома. Пострадавшего госпитализировали. Следователи обнаружили тело одной из жертв в сгоревшем доме.

По информации полиции, подозреваемый в поджогах в Финли затем устроил их и в других районах округа Бентон. В городе Кенневик были найдены тела еще двух человек.

После этого правоохранительные органы установили местоположение автомобиля нападавшего. Приблизившись к его машине, полиция услышала выстрелы и открыла огонь по авто. Неизвестный был обнаружен в салоне мертвым.  

Фото: Global Look Press
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Фото: РЕЙТЕР
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