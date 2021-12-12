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  2. Четыре человека погибли при взрыве в доме на Сицилии

Четыре человека погибли при взрыве в доме на Сицилии

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в населенном пункте Равануза на острове Сицилия достигло четырех. Как сообщило агентство ANSA, работающие на месте трагедии спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего, пишет ТАСС.


Ранее были обнаружены три тела погибших. Также поступила информация о двух выживших женщинах. В настоящее время ведутся поиски еще пяти человек, которые считаются пропавшими без вести.

Мэр городка, где проживает по меньшей мере 10 тыс. человек, Кармело Д’Анджело заявил, что несовершеннолетних среди пропавших без вести нет.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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