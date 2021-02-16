Четыре человека погибли в ДТП с лесовозом в России. Двое из них – дети, уточняет РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Лесовоз и легковая машина столкнулись в Карелии (Северо-Запад РФ) на трассе «Кола» утром 16 февраля. По предварительным данным республиканской ГИБДД, в результате аварии погибли четыре человека. Среди них двое детей.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: pixabay.com
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Четыре человека погибли при столкновении лесовоза с легковым автомобилем в России
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