Четыре человека погибли на востоке Китая в результате крушения грузового судна

Как минимум четыре человека погибли, еще семеро пропали без вести после того, как грузовое судно потерпело крушение вблизи порта Яньтай в восточно-китайской провинции Шаньдун, пишет ТАСС.
Согласно информации агентства "Синьхуа", которое ссылается на местное спасательное бюро, спасатели получили сообщение о крушении в 4:43 по местному времени (23:43 по минскому времени в субботу). Из 14 членов команды, находившихся на борту судна во время происшествия, погибли четверо, судьбы семерых неизвестны. Еще троих человек удалось спасти.
На поиски пропавших были направлены спасательные катер и вертолет.
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