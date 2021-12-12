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  2. Четыре человека погибли на востоке Китая в результате крушения грузового судна

Четыре человека погибли на востоке Китая в результате крушения грузового судна

Как минимум четыре человека погибли, еще семеро пропали без вести после того, как грузовое судно потерпело крушение вблизи порта Яньтай в восточно-китайской провинции Шаньдун, пишет ТАСС.


Согласно информации агентства "Синьхуа", которое ссылается на местное спасательное бюро, спасатели получили сообщение о крушении в 4:43 по местному времени (23:43 по минскому времени в субботу). Из 14 членов команды, находившихся на борту судна во время происшествия, погибли четверо, судьбы семерых неизвестны. Еще троих человек удалось спасти.

На поиски пропавших были направлены спасательные катер и вертолет.

Фото: pixabay.com
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