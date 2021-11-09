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  2. Четыре человека погибли из-за сильных ливней в Индии

Четыре человека погибли из-за сильных ливней в Индии

Известно как минимум о четверых жертвах муссонных дождей в индийском штате Тамиланд. Об этом информирует ТАСС


Как сообщают местные власти, осадки наблюдаются в регионе уже несколько дней. Из-за разгула стихии частично или полностью разрушено более 60 домов. Сообщается, что сегодня Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) развернут в Тамилнаде и соседнем штате Андхра-Прадеш 20 команд спасателей, поскольку с 9 по 11 ноября в обоих штатах ожидаются сильные ливни.

За последний месяц в Тамилнаде было зафиксировано превышение нормы осадков на 43%. В то время как среднее значение для этого времени года составляет 241,2 мм осадков, в штате уже выпало 346,1 мм дождей. В столице штата городе Ченнаи развернуто 48 пунктов временного размещения для пострадавших от непогоды, где уже пребывают более тысячи человек. 

Фото: news.myseldon.com
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