Четыре человека погибли из-за сильных ливней в Индии

Известно как минимум о четверых жертвах муссонных дождей в индийском штате Тамиланд. Об этом информирует ТАСС.
Как сообщают местные власти, осадки наблюдаются в регионе уже несколько дней. Из-за разгула стихии частично или полностью разрушено более 60 домов. Сообщается, что сегодня Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) развернут в Тамилнаде и соседнем штате Андхра-Прадеш 20 команд спасателей, поскольку с 9 по 11 ноября в обоих штатах ожидаются сильные ливни.
За последний месяц в Тамилнаде было зафиксировано превышение нормы осадков на 43%. В то время как среднее значение для этого времени года составляет 241,2 мм осадков, в штате уже выпало 346,1 мм дождей. В столице штата городе Ченнаи развернуто 48 пунктов временного размещения для пострадавших от непогоды, где уже пребывают более тысячи человек.
Фото: news.myseldon.com