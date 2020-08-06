Четыре белорусские теннисистки попали в заявку US Open

Белорусские теннисистки Арина Соболенко (WTA: 11), Виктория Азаренко (WTA: 58), Александра Саснович (WTA: 119) и Вера Лапко (WTA: 346) попали в заявку Открытого чемпионата США — 2020.

Соболенко и Азаренко встречались в первом круге US Open — 2019. Тогда сильнее оказалась Арина

При этом Лапко, которая во второй половине 2019 года брала паузу в выступлениях и откатилась в четвертую сотню WTA-тура, включена в заявочный лист US Open по защищенному рейтингу.

Еще одна белоруска Ольга Говорцова (WTA: 135) является седьмой запасной в основную сетку турнира «Большого шлема».

US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составит около 53,4 млн долларов.