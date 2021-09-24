Четверо жителей Речицы предстанут перед судом за продажу и покупку наркотика

Главный фигурант – 18-летний студент гомельского лицея, живший на два города, «устроился на работу» курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. Согласно инструкции, он извлекал из тайников «крупный вес», расфасовывал по мелким партиям и распределял по закладкам. В феврале текущего года молодой человек отошел от инструкции и напрямую совершил не менее двух продаж знакомым особо опасного психотропа альфа-PVP. В частности, 49-летнему ранее судимому за наркотики речичанину, который в свою очередь продал наркотик 29-летней приятельнице и ее 41-летнему знакомому. Спустя три дня парень также продал дозу 43-летней речичанке.





На следующий день по заданию «работодателя» забрал из потайного места сверток общей массой 96,3964 грамма альфа-PVP, перевез на съемную квартиру, расфасовал и хранил до задержания сотрудниками милиции. В ходе обыска в квартире изъяли более 200 мелких свертков, электронные весы, упаковочный материал.









В отношении четверых участников наркооборота возбуждены уголовные дела, курьер обвиняется по двум статьям уголовного кодекса. В отношении пятой участницы, 43-летней женщины, уголовное преследование прекращено в связи с ее смертью.

– Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователями совместно с сотрудниками подразделений по наркоконтролю продолжается работа по установлению других фигурантов организованной группы.

Фото из материалов дела.

