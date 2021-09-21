Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся на аппаратах ИВЛ

Фото:

ТАСС

В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что семь человек в тяжелом состоянии доставлены в Москву спецбортом Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России.Еще 12 пострадавших получают стационарное лечение в учреждениях здравоохранения Перми, ряду пострадавших медицинскую и психологическую помощь оказали амбулаторно.