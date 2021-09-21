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  2. Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся на аппаратах ИВЛ

Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся на аппаратах ИВЛ

Семь человек из числа пострадавших в результате вчерашней стрельбы в в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжелом состоянии, четверо из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС

В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что семь человек в тяжелом состоянии доставлены в Москву спецбортом Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России.

Еще 12 пострадавших получают стационарное лечение в учреждениях здравоохранения Перми, ряду пострадавших медицинскую и психологическую помощь оказали амбулаторно.
Устроившему стрельбу в пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

Опубликован список погибших при стрельбе в пермском университете
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