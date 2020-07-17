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Чествование чемпионов и призеров Олимпиады 1980 года состоялось в НОК

19 июля 1980 года в Москве состоялось событие, на долгие времена определившее судьбу и развитие спорта во многих странах. В том числе в Беларуси. Олимпийские игры 1980 года прошлись по улицам городов масштабной реконструкцией, подарили нам целый ряд спортивных сооружений, по сей день остающихся визитной карточкой страны. Принесли более трех десятков наград, в том числе 14 золотых. Даже не верится, что все это случилось аж десять олимпийских циклов назад. Тем не менее накануне в штаб-квартире Национального олимпийского комитета вспоминали и чествовали тех, кто поднимался на пьедестал в 1980 году и закладывал основу нынешних побед.


Мероприятие задумывалось «семейным», но одних только призеров и чемпионов собралось полтора десятка. Приехали все, кто мог. Для каждого нашлись теплые слова и кусочек огромного торта с фигуркой того самого олимпийского Мишки, ставшего символом Олимпиады-80. В ответ чемпионы и призеры передали в музей НОК вещи, напоминающие о событиях 40-летней давности. Торжественная часть церемонии прошла за закрытыми дверями, но чуть ранее гости могли встретиться друг с другом и поделиться воспоминаниями. По словам первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко, события тех лет сложно переоценить и сейчас.

– Для меня честь находиться рядом с вами. Вы  – легенды не только отечественного, но и мирового спорта. Завоевав 33 медали, вы внесли значительный вклад в копилку сборной СССР, за которую выступали на Играх, и до сих пор остаетесь кумирами для наших детей. Олимпиада-80 была первыми Играми, которые прошли в Восточной Европе, и вы стали не просто чемпионами и призерами, но в каком-то смысле первооткрывателями. Знайте, что все вы  – гордость белорусского народа!

Фото с сайта noc.by


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