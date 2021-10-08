Червяков: высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение социальных обязательств и возможность снижения нагрузки на бизнес

Глава Минэкономики принял участие в заседании горисполкома, где обсудили пятилетние программы развития таких городов, как Барановичи и Пинск.В ходе рассмотрения проектов документов он указал на необходимость сделать в них акцент на привлечение инвестиций в экономику регионов.– отметил Александр Червяков.Фото Министерства экономики