Червяков: высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение социальных обязательств и возможность снижения нагрузки на бизнес

Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Барановичский район, сообщили на сайте ведомства.
Глава Минэкономики принял участие в заседании горисполкома, где обсудили пятилетние программы развития таких городов, как Барановичи и Пинск.
В ходе рассмотрения проектов документов он указал на необходимость сделать в них акцент на привлечение инвестиций в экономику регионов.
– Высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение государством своих социальных обязательств, при этом налоговая нагрузка на бизнес может быть уменьшена. В условиях низких темпов увеличение фискального бремени может стать вынужденной мерой для обеспечения социальных программ. Вот почему для устойчивого и долгосрочного экономического роста важны инвестиции как для государственного, так и частного секторов. Каждое предприятие должно иметь свою инвестиционную траекторию развития на пять лет. Это наша всеобщая стратегическая задача, – отметил Александр Червяков.
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