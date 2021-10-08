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  2. Червяков: высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение социальных обязательств и возможность снижения нагрузки на бизнес

Червяков: высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение социальных обязательств и возможность снижения нагрузки на бизнес

Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Барановичский район, сообщили на сайте ведомства.


Глава Минэкономики принял участие в заседании горисполкома, где обсудили пятилетние программы развития таких городов, как Барановичи и Пинск. 

В ходе рассмотрения проектов документов он указал на необходимость сделать в них акцент на привлечение инвестиций в экономику регионов.

–  Высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение государством своих социальных обязательств, при этом налоговая нагрузка на бизнес может быть уменьшена. В условиях низких темпов увеличение фискального бремени может стать вынужденной мерой для обеспечения социальных программ. Вот почему для устойчивого и долгосрочного экономического роста важны инвестиции как для государственного, так и частного секторов. Каждое предприятие должно иметь свою инвестиционную траекторию развития на пять лет. Это наша всеобщая стратегическая задача, – отметил Александр Червяков. 


Фото Министерства экономики 
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