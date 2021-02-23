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  2. Червяков: в 2020 году государство выполнило все социальные гарантии

Червяков: в 2020 году государство выполнило все социальные гарантии

Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии. Об этом журналистам заявил перед началом заседания Совета Министров, где будут рассматриваться итоги социально-экономического развития Беларуси в 2020 году, министр экономики Александр Червяков.


– Год был необычный. Тем не менее Правительство принимало меры для того, чтобы поддержать и государственные, и частные предприятия. Как результат – нам удалось работать без сбоя. Мы сохранили трудовые коллективы. Государство выполнило все свои социальные гарантии. И это главное.

Министр подчеркнул, что начиная с июля большинство отраслей начало восстанавливаться. И уже в 4-м квартале удалось выйти на прошлогодний уровень по ВВП.

– В октябре мы восстановили экспорт, а в декабре получили прирост 4 процента. Как результат – сальдо внешней торговли товарами и услугами около 2 млрд долларов.

Фото: архив БЕЛТА
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