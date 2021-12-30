Червяков: развивая майнинг, нужно четко понимать выгоды как для государства, так и для инвестора

Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, открывая семинар «Возможности использования и особенности функционирования майнинговых систем в разрезе правового, технического и экономического регулирования в Республике Беларусь», организованном на площадке Минэкономики. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
«Тема встречи вызрела, как говорит Глава государства, «от земли», а именно: есть проблема – и она требует немедленного решения. В нашем случае речь идет о запросах инвесторов по размещению майнинговых ферм в Беларуси. Пока это единичные обращения. Однако мы прогнозируем, что интерес к данному виду деятельности будет дальше лавинообразно нарастать. В сложившейся ситуации мы должны с разных сторон обсудить этот вопрос. Во-первых, насколько выгоден для государства майнинг. Во-вторых, как быстро окупятся затраты для инвестора», – сказал Александр Червяков.
Он отметил, что сегодня мы наблюдаем, как одни страны достаточно активно развивают майнинг, а другие – наоборот, запрещают. «Если мы говорим, что майнинг для Беларуси – это перспективное направление и его нужно развивать, то одновременно должно быть понимание о рисках, которые могут его сопровождать. Предстоит найти ту середину, которая, с одной стороны, способствует развитию бизнеса, а с другой – не дает возможности негативных проявлений в этой сфере», – подчеркнул министр.
Фото: Минэкономики