Министр экономики Александр Червяков, его первый заместитель Юрий Чеботарь и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров посетили ООО «СВ ПЛАНТ» и Инжиниринговую компанию «Универсальная мобильность», сообщается на официальном сайте ведомства.
Руководство Министерства экономики и БИСИ ознакомилось с основными направлениями деятельности организаций: от дизайна и прототипирования до изготовления и продвижения промышленной продукции.
Центральной темой встречи стало обсуждение создания условий для развития инжиниринговых компаний и для их взаимодействия с предприятиями машиностроительного комплекса, где основная задача – разработка новых продуктов и создание современных производств и предприятий. Также затронули вопрос сохранения высококвалифицированного инженерного персонала в стране.
В беседе с работниками предприятий Александр Червяков отметил: «Сегодня на мировых рынках побеждают инновационные товары. Даже при сохранении за Беларусью имиджа промышленной державы с «классическими» предприятиями, мы можем совершенствовать наработки, внедрять их в производство и продвигать на рынках инновационные виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Те же технологии 3D-прототипирования, моделирования, дизайна, современные методы маркетинга и многое другое. Правительство нацелено на создание условий для эффективной работы по всем фронтам: это и производство качественного, инновационного, уникального продукта, и обеспечение его реализации».
Фото: Министерство экономики
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Червяков: прорывные бизнес-проекты инновационного типа задают более ускоренный вектор экономического развития
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