Червяков: происходящие в мире процессы не поддаются объяснению с позиции традиционных рациональных моделей

На это обратил внимание министр экономики Александр Червяков перед началом встречи-дискуссии коллектива Министерства экономики с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Алексеем Авдониным на тему «Беларусь в системе международных процессов». Такая информация размещена на сайте Минэкономики.
– Диалог по обозначенной теме логичен и актуален. Те процессы, которые сегодня происходят в мире, в первую очередь в экономике, не совсем поддаются объяснению с позиции традиционных рациональных моделей и представлений, к которым мы привыкли. И одна из причин – это мощное влияние геополитических процессов. Поэтому и возникла идея провести встречу с аналитиками нашей «фабрики мысли», чтобы прийти к единому пониманию подоплеки происходящих на внешнем контуре геополитических процессов. Это необходимо для правильного выстраивания социально-экономической стратегии нашей страны, которую предстоит разрабатывать в ближайшей перспективе уже в новых условиях, – считает Александр Червяков.
Отмечается, что в ходе общения с экспертом БИСИ обсуждались новые смыслы и модели будущего, подходы к их выработке и поэтапному осуществлению в восточноевропейском регионе.
Фото: Минэкономики