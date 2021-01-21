Об этом журналистам заявил министр экономики Александр Червяков по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров, комментируя прозвучавшее требование Главы государства об ужесточении наказания за неуплату налогов:
– Мы неоднократно считали. По оценкам наших ученых – порядка 12 процентов, по оценкам международных организаций – до 18 процентов ВВП страны недополучает из-за «серого» бизнеса. Платить налоги нужно, это святая обязанность любого бизнеса.
Касаясь рассматриваемого сегодня вопроса о пролонгации льготного кредитования и действующих условий для агроэкоусадеб до 2025 года, министр подчеркнул:
– Это наш потенциал, мы должны пользоваться нашими природными богатствами и возможностью наших людей использовать их и создавать рабочие места там, где не всегда можно поставить крупное предприятие.
Фото: БЕЛТА
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Червяков: платить налоги нужно, это святая обязанность любого бизнеса
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