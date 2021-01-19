Формирование высокотехнологичной медицины в регионах Беларуси анонсировал сегодня в ходе пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы министр экономики Беларуси Александр Червяков.
Фото из архива
Министр экономики пояснил:
– Планируется создать сеть из 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи. Центры будут оснащены необходимым современным диагностическим оборудованием.
Кроме того, предусмотрена цифровизация медицины:
– Она будет выстроена на внедрении единой телекоммуникационной инфраструктуры на базе 5G. Интеллектуальные системы дадут возможность дистанционного мониторинга здоровья, а телемедицина и роботизация – проведения высокотехнологичных операций.
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Червяков: медицина в регионах Беларуси станет высокотехнологичной
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ