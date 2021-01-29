Червяков: идеология новой пятилетки – счастливая семья, интеллектуальная страна, сильные регионы и государство-партнер

Проект Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы учитывает интересы всех слоев общества. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков в ходе выступления на собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от белорусской столицы, которое проходит сегодня в Минске.



Министр экономики, представляя Основные положения Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, сообщил, что работа над проектом продолжалась более 2 лет с широким привлечением экспертного сообщества:



- Я могу с уверенностью заверить, что данный документ - это консолидированная позиция, которая учитывает интересы всех слоев общества. Это не программа только чиновников. При разработке программы учитывались и тенденции, происходящие в мире в последние годы, и внутренние ограничительные факторы.



К таковым министр Александр Червяков отнес снижение демографического потенциала и миграцию, имеющее место отставание по уровню производительности труда и высокую зависимость белорусской экономики от углеводородного сырья. Поэтому упор в проекте Программы социально-экономического развития делается на реализацию четырех приоритетов: счастливая семья, интеллектуальная страна, сильные регионы и государство-партнер.



- По сути, это - идеология нашей пятилетки, - подчеркнул министр.



В ходе работы форума делегаты намерены обсудить основные направления развития города Минска на предстоящую пятилетку. Участие в собрании принимают председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей от города Минска, представители местных органов исполнительной власти, а также профсоюзов и общественных организаций: РОО «Белая Русь», БРСМ, Белорусского союза женщин и Белорусского общественного объединения ветеранов.