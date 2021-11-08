Червяков: государственная политика в области предпринимательства доказала свою эффективность

- сказал Александр Червяков.По его словам, исходя из этого определены приоритеты взаимодействия власти и бизнеса на перспективу., - отметил министр.Беларусь в 11-й раз присоединилась к глобальной деловой инициативе - Всемирной неделе предпринимательства. Тысячи людей в 180 странах мира обсуждают в эти дни общие проблемы, делятся достижениями, обмениваются опытом развития своего дела., - добавил Александр Червяков.