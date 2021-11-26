Червяков: формула инвестиционного развития регионов реализуется в новых производственных проектах

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Стоимость проекта составляет почти $90 млн. Он позволит создать 100 новых рабочих мест. Это уже четвертая бизнес-инициатива, воплощенная в жизнь компанией ИООО "Кроноспан ОСБ" в Могилевской области.По мнению министра, свободные экономические зоны по праву являются точками роста в регионах. По итогам 9 месяцев на этих территориях силами 5% занятых по стране формируется 18% объемов производства промышленной продукции и 21% экспорта товаров. Резиденты привлекли пятую часть прямых иностранных инвестиций в Беларусь.– отметил Александр Червяков.Министр также посетил предприятия резидентов СЭЗ "Могилев". Вместе с экономическим блоком местной власти и администрацией СЭЗ Александр Червяков обсудил ход подготовки индустриальных площадок для инвесторов и возникающие в процессе проблемные вопросы.– подчеркнул глава ведомства.