Червяков: экономия при покупке электромобиля с учетом льгот и нулевой таможенной пошлины может быть 15—30 тысяч рублей

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БЕЛТА

Министр напомнил, что по предложению Беларуси решением Совета ЕЭК в странах ЕАЭС до 31 декабря 2021 года установлена нулевая таможенная пошлина в отношении электромобилей. Эта мера должна способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей.Вместе с этим недавно в Беларуси приняты и важные внутренние меры. Глава государства подписал разработанный Минэкономики Указ "О стимулировании использования электромобилей", который содействует дальнейшему развитию сети зарядных станций в Беларуси и делает приобретение электромобилей более выгодным за счет нулевого НДС, бесплатной парковки и освобождения от дорожного сбора.По мнению Александра Червякова, все эти меры позволят достигнуть тройного эффекта., — пояснил министр. —Во-вторых, принимая такие решения, Беларусь действует в русле Глобальной повестки ООН в области устойчивого развития, заботясь о снижении выбросов в атмосферу., — резюмировал Александр Червяков.