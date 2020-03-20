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  2. Червяков: экономия при покупке электромобиля с учетом льгот и нулевой таможенной пошлины может быть 15—30 тысяч рублей

Червяков: экономия при покупке электромобиля с учетом льгот и нулевой таможенной пошлины может быть 15—30 тысяч рублей

Экономия при покупке и эксплуатации электромобиля с учетом льгот и обнуления таможенных пошлин может составить 15—30 тысяч рублей, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр экономики Александр Червяков.

Фото: архив БЕЛТА

Министр напомнил, что по предложению Беларуси решением Совета ЕЭК в странах ЕАЭС до 31 декабря 2021 года установлена нулевая таможенная пошлина в отношении электромобилей. Эта мера должна способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей.

Вместе с этим недавно в Беларуси приняты и важные внутренние меры. Глава государства подписал разработанный Минэкономики Указ "О стимулировании использования электромобилей", который содействует дальнейшему развитию сети зарядных станций в Беларуси и делает приобретение электромобилей более выгодным за счет нулевого НДС, бесплатной парковки и освобождения от дорожного сбора.

По мнению Александра Червякова, все эти меры позволят достигнуть тройного эффекта. "Во-первых, электромобили станут для граждан намного дешевле. Расчеты показывают, что с учетом льгот и обнуленных таможенных пошлин экономия при покупке и эксплуатации нового электромобиля может составить от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от марки, — пояснил министр. — Важно отметить, что льготы касаются и автомобилей с пробегом. Мы хотим повысить привлекательность электромобилей для граждан и уверены, что рост их числа в свою очередь будет способствовать развитию инфраструктуры".

Во-вторых, принимая такие решения, Беларусь действует в русле Глобальной повестки ООН в области устойчивого развития, заботясь о снижении выбросов в атмосферу.

"В-третьих, делая ставку на развитие электротранспорта и, что важно, собственного производства электромобилей, мы уходим от углеводородной "диеты", одновременно создавая новые экономические драйверы. Это производство предстоит создать в ближайшее время, и сейчас внутренними и международными решениями в рамках ЕАЭС мы уже заранее формируем спрос", — резюмировал Александр Червяков.
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