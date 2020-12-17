Червяков: экономика развивается и не собирается останавливаться

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– акцентировал внимание министр.По его словам, по результатам 11 месяцев 2020 года наблюдается рост экономики. И в восстановлении секторов экономики особую роль играют предприниматели. Положительные результаты показывают сегодня сельское хозяйство, строительство, ИТ-сфера, розничный товарооборот.