Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков на торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года».
Фото из архива
– Сегодня знаменательный день, поскольку мы подводим итоги конкурса «Предприниматель года». Несмотря на все перипетии 2020 года, проблемы, тем не менее на одно место претендовало от 8 до 9 компаний. Это больше, чем в прошлом году, и говорит о том, что предприниматели видят перспективу развития экономики, – акцентировал внимание министр.
По его словам, по результатам 11 месяцев 2020 года наблюдается рост экономики. И в восстановлении секторов экономики особую роль играют предприниматели. Положительные результаты показывают сегодня сельское хозяйство, строительство, ИТ-сфера, розничный товарооборот.
– Восстанавливаются сектора промышленности. И предпринимательство вносит вклад в экономику – 47 процентов экспорта, 50 процентов ВВП, 60 процентов выручки формируются за счет частного бизнеса. Государство делает упор на развитие бизнеса. И для этого в разрабатываемом проекте Программы социально-экономического развития предполагаются и планируются меры, которые позволят не только создать благоприятные условия, но и финансовую поддержку предпринимателям, в том числе в кооперации с нашими крупными предприятиями. Особое внимание будет оказано малому бизнесу.
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Червяков: экономика развивается и не собирается останавливаться
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК