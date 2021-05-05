Белорусская экономика не утратила своей привлекательности и по-прежнему интересна для инвесторов. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил министр экономики Александр Червяков. По его словам, Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе.
Фото из архива
– Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток ПИИ на чистой основе – 1,4 млрд долларов или +6,6%. Это говорит о том, что наша экономика не утратила своей привлекательности и по-прежнему интересна для инвесторов. Особенно важно – улучшилась структура прямых иностранных инвестиций. Доля реинвестирования превысила 30%. Это еще раз подчеркивает доверие и желание иностранного инвестора оставлять полученную прибыль у нас в стране и вкладывать ее в дальнейшее развитие.
Министр отметил, что в прошлом году в свободных экономических зонах и индустриальном парке ”Великий камень“ зарегистрировано 56 новых резидентов с суммарным объемом заявленных инвестиций около 280 млн долларов США и 2,5 тыс. новых рабочих мест.
– Из них 30 резидентов – с иностранным капиталом и общим объемом инвестиций 240 млн долларов США и 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Александр Червяков подчеркнул, что крупнейшим торговым партнером и инвестором в белорусскую экономику является Россия. На нее приходится пятая часть всех поступивших иностранных инвестиций.
– В топ-5 стран также входит Кипр, Нидерланды, Германия и США. Особенностью новых инвестиционных проектов, чья реализация стартовала в 2020 году, являются их производственный характер и ориентация на углубленную переработку местного сырья. В частности, подобного рода проекты по переработке древесины реализуются на Витебщине и Гродненщине.
Полную версию интервью министра экономики Александра Червякова читайте в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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Червяков: белорусская экономика интересна для инвесторов
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