Червяков: белорусская экономика интересна для инвесторов

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Министр отметил, что в прошлом году в свободных экономических зонах и индустриальном парке ”Великий камень“ зарегистрировано 56 новых резидентов с суммарным объемом заявленных инвестиций около 280 млн долларов США и 2,5 тыс. новых рабочих мест.Александр Червяков подчеркнул, что крупнейшим торговым партнером и инвестором в белорусскую экономику является Россия. На нее приходится пятая часть всех поступивших иностранных инвестиций.Полную версию интервью министра экономики Александра Червякова читайте в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.